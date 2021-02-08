СБУ разоблачила мошенническую схему в медицинских вузах Киева (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную мошенническую схему по сдаче экзаменов в медицинских вузах столицы.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
По данным предварительного следствия, аферу организовал бывший проректор одного из киевских медицинских университетов. Прикрываясь знакомствами в МОЗ Украины и в ГО «Центр тестирования», злоумышленник обещал студентам-медикам обеспечить успешное прохождение лицензированных экзаменов «КРОК».
К противоправной деятельности он привлек нескольких своих бывших коллег и выпускников университетов. За деньги участники аферы сдавали тестирование вместо студентов. Для этого мошенники вклеивали свои фотографии в паспорта заказчиков и от их имени сдавали экзамены.
Минимальная стоимость таких «образовательных услуг» составляла 3 тысячи американских долларов. При этом лица, непосредственно сдававшие экзамены, получали 500 долларов, а остальное – организатор сделки.
Фото СБУ
Правоохранители задокументировали 8 фактов сдачи экзаменов по этой схеме.
Всего за время ее существования установлено более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении экзаменов.
Фото СБУ
В рамках производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели ряд обысков в помещениях фигурантов дела и по местам проведения экзаменов. Во время следственных действий изъята образовательная документация, паспорта граждан Украины с признаками подделки, мобильные телефоны, денежные средства, бланки сертификатов об успешном прохождении экзамена.
Ведутся следственные действия. Решается вопрос об объявлении четырем фигурантам дела о подозрениях.
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