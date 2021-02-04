Межбанк: не было скучно - ни банкам, ни клиентам

Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе — сегодня на валютном рынке не было скучно никому: ни банкам, ни их клиентам.
Лишь Нацбанк смог частично занять выжидательную позицию и на рынке «не светился». Хотя, в принципе, именно его интервенции последних дней и привели к ожидаемой развязке — курс второй день стремительно уходит вверх. Покупки валюты госбанками вчера и сегодня — это тоже частично следствие одной и той же программы действий последних дней, но в любом случае — со скупкой доллара (не менее $ 180 млн за период 4−9 февраля) чиновники явно перестарались.
Непонятно правда, почему бы сегодня Нацбанку просто не продать госбанкам недостающую им валюту в виде целевой интервенции и не делать на межбанке «волну» с ростом курса. Но это уже больше вопрос к стратегическому планированию интервенций соответствующим подразделением НБУ.
В итоге, после достаточно оптимистичных для гривны последних двух недель с постепенным укреплением позиций нацвалюты — имеем на ровном месте разворот курса и рост котировок за день с утренних 27,72/27,74 сразу до 27,87/27,895 и даже выше к концу дня. Хотя с точки зрения экспортеров и в основном спекулянтов, подобные эксперименты с курсом — отличная идея.
Ход торгов:
С первых минут сессии спрос начал превышать предложение и доллар с утреннего уровня 27,72/27,74 гривен к 11 часам вырос до 27,75/27,765. Перекос между спросом и предложением не был особо критичным и к 12 часам курс подрос до 27,765/27,78 гривен, а к обеду оказался в очень шатком равновесии на отметке 27,76/27,775.
Если бы в этот момент Нацбанк без лишнего шума за обед провел соответствующую интервенцию и продал бы госбанкам определенную сумму недостающей валюты — дальнейшего роста котировок никто бы и не заметил. Но НБУ не стал вмешиваться в процесс и после обеда эти покупатели вышли на торги и стали «пылесосить «валюту. Это быстро смекнули немногочисленные продавцы и главное — спекулянты. Они умело и оперативно «разогрели» котировки до 27,79/27,805 гривен за доллар к 15 часам, до 27,84/27,865 к 16 часам и до 27,87/27,895 гривен и даже выше — к окончанию торгов.
Главные события 10 февраля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,87 / 27,89
евро — 33,79 / 33,82
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2134 / 1,2136
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