Майнинг Bitcoin требует больше электроэнергии, чем вся Аргентина

Майнинг (добыча) криптовалюты Bitcoin потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина. И эта ситуация не изменится, если стоимость криптовалюты не начнет снижаться.

Об этом говорится в исследовании Кембриджского университета.

Исследователи выяснили, что на добычу Bitcoin уходит примерно 121,36 тераватт-часов (ТВт-ч) в год. Это больше, чем потребляет Аргентина (121 ТВт-ч), Нидерланды (108,8 ТВт-ч) или Объединенные Арабские Эмираты (113,20 ТВт-ч).

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Однако это количество электроэнергии все еще меньше, чем потребляют включенные, но неактивные домашние устройства в США.

Энергия, которую использует эта криптовалюта, может питать все электрочайники в Великобритании на протяжении 27 лет. Кембриджские исследователи отмечают, что потребности Bitcoin не упадут, если стоимость криптовалюты не снизится.

Как пишет MarketWatch, около двух третей всех биткоинов добывают в Китае, треть из них — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где есть дешевый уголь. Вторыми в рейтинге являются США, далее идут Россия и Казахстан.

По данным портала Coindesk, по состоянию на вечер 10 февраля стоимость 1 биткоина составляет более 44,2 тысячи долларов.