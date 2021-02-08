0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Майнинг Bitcoin требует больше электроэнергии, чем вся Аргентина

Майнинг Bitcoin требует больше электроэнергии, чем вся Аргентина

Майнинг (добыча) криптовалюты Bitcoin потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина. И эта ситуация не изменится, если стоимость криптовалюты не начнет снижаться.

Об этом говорится в исследовании Кембриджского университета.

Исследователи выяснили, что на добычу Bitcoin уходит примерно 121,36 тераватт-часов (ТВт-ч) в год. Это больше, чем потребляет Аргентина (121 ТВт-ч), Нидерланды (108,8 ТВт-ч) или Объединенные Арабские Эмираты (113,20 ТВт-ч).

Читайте также: Олег Гороховский рекомендует покупать биткойны

Однако это количество электроэнергии все еще меньше, чем потребляют включенные, но неактивные домашние устройства в США.

Энергия, которую использует эта криптовалюта, может питать все электрочайники в Великобритании на протяжении 27 лет. Кембриджские исследователи отмечают, что потребности Bitcoin не упадут, если стоимость криптовалюты не снизится.

Как пишет MarketWatch, около двух третей всех биткоинов добывают в Китае, треть из них — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где есть дешевый уголь. Вторыми в рейтинге являются США, далее идут Россия и Казахстан.

По данным портала Coindesk, по состоянию на вечер 10 февраля стоимость 1 биткоина составляет более 44,2 тысячи долларов.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.