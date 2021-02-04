Диверсификация единой структуры «Укрзализныци» соответствует требованиям Соглашения об ассоциации с ЕС – политолог

Соглашением об ассоциации и в частности Директивой
Политолог подчеркнул, что фактически речь идет о диверсификации единой структуры. А именно это и является «ключевым направлением для реформы АО „Укрзализныця“ (в условиях отсутствия обновленного законодательства) — организационное и финансовое отделение подразделений Общества от оператора инфраструктуры».
Петр Олещук отметил, что кое-что уже сделано в этом направлении. В конце 2020 года были созданы филиал «УЗ КАРГО», в состав которго войдут грузовой подвижной состав и необходимые активы и ресурсы для его обслуживания,
По его словам, для правильного выполнения реформ в железнодорожной сфере нужно принять обновленный закон «О железнодорожном транспорте». Но несмотря на его отсутствие, распоряжением Кабинета Министров Украины от
«Создание грузового филиала с наделением его необходимыми активами и ресурсами соответствует принципам, которые предусмотрены в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Собственно, именно Соглашение это и предусматривает», — считает политолог.
«Понятно, что все это будет вызывать у кого-то критику и недовольство, но здесь надо разграничивать конструктивное желание создать лучшие условия, и отрицание любых реформ и изменений. Подписав „ассоциацию“, мы выбрали для себя путь приближения к европейским принципам организации всего: от сельского хозяйства и энергетики и до железной дороги. Эти изменения — необратимы. Как и разделение монополистов и внедрение рыночных принципов в тарифообразовании. И это, пожалуй, самое главное», — резюмирует Петр Олещук.
В январе министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о начале реформирования «Укрзализныци». По его словам, была утверждена новая организационная структура УЗ, что соответствует европейским директивам, и создан филиал грузовых перевозок «УЗ Карго» и оператор инфраструктуры «УЗ Инфра».
При этом в интервью журналистам директор по коммерческой работе и логистике «Укрзализныци» Иракли Эзугбая отметил: «УЗ Карго» будет предоставлять подвижной состав, организацию грузовой работы на станциях и в международных стыках… На самом деле это жизненно важно для УЗ, потому что напомню: единственным прибыльным сегментом бизнеса компании пока остается направление грузовых перевозок. Будет успешно работать «УЗ Карго» — будет работать УЗ. Именно за счет прибыли, полученной от грузовых перевозок, компания фактически содержит инфраструктуру, выплачивает заработную плату работникам, субсидирует убыточные пассажирские перевозки и платит налоги в государственный бюджет".
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