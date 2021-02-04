Диверсификация единой структуры «Укрзализныци» соответствует требованиям Соглашения об ассоциации с ЕС – политолог

Соглашением об ассоциации и в частности Директивой Совета Е С от 21 ноября 2012 года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС) предусмотрено формирование в структуре Укрзализныци корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. В этом направлении реформирования УЗ уже происходят заметные изменения. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук в своем блоге.

Политолог подчеркнул, что фактически речь идет о диверсификации единой структуры. А именно это и является «ключевым направлением для реформы АО „Укрзализныця“ (в условиях отсутствия обновленного законодательства) — организационное и финансовое отделение подразделений Общества от оператора инфраструктуры».

Петр Олещук отметил, что кое-что уже сделано в этом направлении. В конце 2020 года были созданы филиал «УЗ КАРГО», в состав которго войдут грузовой подвижной состав и необходимые активы и ресурсы для его обслуживания, в т. ч. вагонные и локомотивные депо. На практике все это означает отделение грузового перевозчика «УЗ КАРГО» от оператора инфраструктуры «УЗ ИНФРА», в состав которого войдут пути, станции, устройства сигнализации и связи, другие активы и ресурсы для обеспечения эксплуатации инфраструктуры и управления движением поездов.

По его словам, для правильного выполнения реформ в железнодорожной сфере нужно принять обновленный закон «О железнодорожном транспорте». Но несмотря на его отсутствие, распоряжением Кабинета Министров Украины от 12.06.2019 г. № 591-р согласовано Стратегию А О «Укрзализныця» на 2019−2023 годы, которая позволяет проводить уже начатые реформы УЗ и соответствует принципам Директив Е С .

«Создание грузового филиала с наделением его необходимыми активами и ресурсами соответствует принципам, которые предусмотрены в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Собственно, именно Соглашение это и предусматривает», — считает политолог.

«Понятно, что все это будет вызывать у кого-то критику и недовольство, но здесь надо разграничивать конструктивное желание создать лучшие условия, и отрицание любых реформ и изменений. Подписав „ассоциацию“, мы выбрали для себя путь приближения к европейским принципам организации всего: от сельского хозяйства и энергетики и до железной дороги. Эти изменения — необратимы. Как и разделение монополистов и внедрение рыночных принципов в тарифообразовании. И это, пожалуй, самое главное», — резюмирует Петр Олещук.

В январе министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о начале реформирования «Укрзализныци». По его словам, была утверждена новая организационная структура УЗ, что соответствует европейским директивам, и создан филиал грузовых перевозок «УЗ Карго» и оператор инфраструктуры «УЗ Инфра».

При этом в интервью журналистам директор по коммерческой работе и логистике «Укрзализныци» Иракли Эзугбая отметил: «УЗ Карго» будет предоставлять подвижной состав, организацию грузовой работы на станциях и в международных стыках… На самом деле это жизненно важно для УЗ, потому что напомню: единственным прибыльным сегментом бизнеса компании пока остается направление грузовых перевозок. Будет успешно работать «УЗ Карго» — будет работать УЗ. Именно за счет прибыли, полученной от грузовых перевозок, компания фактически содержит инфраструктуру, выплачивает заработную плату работникам, субсидирует убыточные пассажирские перевозки и платит налоги в государственный бюджет".