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69% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине плохой

69% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине плохой

Двое из трех украинцев недовольны экономической ситуацией в стране и считают ее плохой.

Согласно опросу Центра Разумкова относительно экономической сферы:

  • 69% оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую»;
  • 26% — как «не плохую и не хорошую»;
  • только 2% — как «хорошую» или «очень хорошую».

Стоит заметить, что лишь 14% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 70% же придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. Также согласно опросу, украинцы не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере, отмечают в Центре Разумкова.

Вопросы украинцам ставили относительно следующих сфер:

  • экономической ситуации в стране,
  • благополучия семей,
  • доверия к политикам,
  • электоральная ориентация граждан.
  • доверие и поддержка действующего правительства.

Прогноз. Лишь 7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи. 32% же считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% — что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится. Так 48% и 53% украинцев не ожидают изменений в сфере экономики и благосостояния.

Вместе с тем важно отметить, что ожидания изменений в экономической сфере является менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года. Так в декабре 2021 года в стране в течение ближайших 3 месяцев 41% опрошенных ожидали ухудшения, а ухудшение благосостояния семьи — 32%.

16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% — что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе, а 20% — что не способна их преодолеть.

Уровень благополучия. Уровень благосостояния семьи граждан Украины, согласно опросу в 2021 году, был оценен значительно лучше, чем сфера экономики: 43% оценили его как «очень» или «достаточно» плохой, 46% — как «не плохой и не хороший», 7% — как «хороший» или «очень хороший».

Ожидания изменений в ближайшие 2—3 года противоречивы: доли респондентов, ожидающих за этот период, что экономическая ситуация в стране и благосостояние семьи улучшатся, ухудшатся или не изменятся, мало отличаются и находятся в диапазоне от 19 до 25%, отметили в Центре Разумкова.

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По материалам Телеканал новин 24
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