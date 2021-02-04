Audi представила новый электрокар

Немецкая компания Audi представила новый электрический седан 2022 Audi e-tron GT, который должен стать конкурентом для автомобилей Tesla Илона Маска.
Об этом сообщает портал CarBuzz.
Общая мощность силового агрегата автомобиля составляет 469 лошадиных сил, а крутящий момент – 464 Нм. Электрокар может разогнаться до 96 км в час за 3,9 секунды. При этом максимальная скорость не превышает 245 км в час.
Отмечается, что у седана также есть возможность увеличить мощность до 522 л. с. и крутящего момента 472 Нм.
Фото: CarBuzz
В то же время самый высокий уровень мощности равен 590 л. с. и 612 Нм. Тогда автомобиль разгоняется до 96 км в час за 3,1 секунды, а максимальная скорость достигает 250 км в час.
По данным компании, базовая версия 2022 Audi e-tron GT может проехать без подзарядки до 383 километров. Внутри электрокара, в частности, установлен 25,7-сантиметровый сенсорный дисплей.
Фото: CarBuzz
Стоимость одного экземпляра начинается от 99 900 долларов США. Первые доставки ожидаются в США летом этого года.
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