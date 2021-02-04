«Доступная ипотека» обойдется бюджету в 300 млн грн

На стимулирование рынка ипотеки в этом году нужно будет 300 млн грн.
Об этом сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук во время VII Legal Banking Forum.
«У нас есть 2 млрд грн на программу «5-7-9%» и поддержку ипотечных кредитов. По нашим расчетам, на стимулирование рынка ипотеки в этом году нам нужно будет из этих 2 млрд грн где-то 300 млн грн», – сказал он.
В январе 2021 года Кабинет Министров утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых на приобретение жилья, построенного не ранее 2015 года.
Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентную ставку до уровня 7%. Срок кредита – 20 лет, первоначальный взнос составляет 15% стоимости ипотеки, а кредит будет ограничен максимальной суммой в 2 млн грн. Эти условия распространяются на граждан, которые хотят купить квартиру или самостоятельно построить дом. Нормативная площадь – 50 кв. метров общей площади жилья на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. м – на каждого следующего члена семьи.
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