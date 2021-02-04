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Курс гривны к доллару укрепился до 5-месячного максимума - Данилишин

Курс гривны к доллару укрепился до 5-месячного максимума - Данилишин

Позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран способствуют укреплению курса гривны.

Об этом написал глава совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

Факторы, способствующие укреплению курса гривны:

  • положительная конъюнктура на мировых товарных рынках;
  • значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран.

“Курс гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке за прошедшую неделю укрепился на 1,4% – до 5-месячного максимума. Объем интервенций Национального банка по покупке иностранной валюты за 01-08. 02. 2021 составил 160 млн. США, а объем международных резервов НБУ увеличился до 28,7 млрд. долларов США”, – сообщает Данилишин.

По его словам, объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю вырос на 1,7 млрд гривен до 96,5 млрд гривен, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении. Поддержанию высокого спроса на государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов способствует их высокая доходность, которая во время первого аукциона февраля составила 11,77%, что почти на 50 б. п. выше, чем средневзвешенная стоимость размещений в январе и на 200 б. п. – по сравнению с февралем 2020 года.

“Увеличили свои вложения в гривневые государственные ценные бумаги также банки (+2,1 млрд гривен за неделю) и юридические лица (+1,2 млрд гривен). “Свободная” ликвидность банков (остатки на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ, превышающие норматив ОР) на 05.02.2021 составляла более 130 млрд гривен. Структурный избыток ликвидности удерживает ставки на межбанковском кредитном рынке на уровне, близком к нижней границе коридора операционных ставок НБУ (5%)”, – добавил он.

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По материалам Finance.UA
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