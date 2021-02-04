Курс гривны к доллару укрепился до 5-месячного максимума - Данилишин

Позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран способствуют укреплению курса гривны.
Об этом написал глава совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.
Факторы, способствующие укреплению курса гривны:
“Курс гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке за прошедшую неделю укрепился на 1,4% – до 5-месячного максимума. Объем интервенций Национального банка по покупке иностранной валюты за 01-08. 02. 2021 составил 160 млн. США, а объем международных резервов НБУ увеличился до 28,7 млрд. долларов США”, – сообщает Данилишин.
По его словам, объем гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов за неделю вырос на 1,7 млрд гривен до 96,5 млрд гривен, что составляет 10,9% гривневых ОВГЗ в обращении. Поддержанию высокого спроса на государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов способствует их высокая доходность, которая во время первого аукциона февраля составила 11,77%, что почти на 50 б. п. выше, чем средневзвешенная стоимость размещений в январе и на 200 б. п. – по сравнению с февралем 2020 года.
“Увеличили свои вложения в гривневые государственные ценные бумаги также банки (+2,1 млрд гривен за неделю) и юридические лица (+1,2 млрд гривен). “Свободная” ликвидность банков (остатки на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ, превышающие норматив ОР) на 05.02.2021 составляла более 130 млрд гривен. Структурный избыток ликвидности удерживает ставки на межбанковском кредитном рынке на уровне, близком к нижней границе коридора операционных ставок НБУ (5%)”, – добавил он.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль анонсировал запуск ипотеки под 5%Вчера, 13:02 - 3324 10
Украина предложила Германии заменить российский газ экологическим топливом7 ч. назад - 1320 8
Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливоВчера, 09:15 - 4462 6
Олег Гороховский рекомендует покупать биткойны4 ч. назад - 1269 4
Продажа железнодорожных билетов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым зимним сезоном6 ч. назад - 123 4
В Украине введут новый вариант карантина7 ч. назад - 3280
Стоимость жилья в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 2903
В Украине ужесточат ответственность за неуплату налоговВчера, 17:03 - 2001 2
Какие налоги необходимо уплатить за продажу недвижимостиВчера, 21:00 - 1778 1
С 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщин3 ч. назад - 1682
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методПозавчера, 12:10 - 377
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 325
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 681 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1467
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1229