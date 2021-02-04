Снят арест с золотых слитков ровненского экс-судьи

Высший антикоррупционный суд отменил арест двух золотых слитков, которые нашли детективы Национального антикоррупционного бюро у бывшего судьи Владимирецкого районного суда Ровненской области Виталия Поровского.

Такое решение 3 февраля принял следственный судья ВАКС.

12 февраля 2020 года детективы НАБУ провели обыск в кабинете на то время судьи Поровского и нашли два золотых слитка Switzerland, Fine gold, 999,9 весом 100 г и Credit Suisse, Fine gold, 999,9 весом 100 г. Также была найдена банковская квитанция, на которой содержится подпись покупателя и название банковского учреждения.

18 марта ВАКС отказался наложить арест на эти слитки, но апелляционная палата их арестовала. Впрочем из-за решения Конституционного суда Украины детектив НАБУ закрыл уголовное производство по факту возможного недостоверного декларирования экс-судьей Поровским. Поэтому бывший судья просил отменить арест слитков и банковской квитанции. Суд ходатайство удовлетворил.

Ранее НАБУ нашло у судьи этого же суда Леонида Закревского Карту поляка.

Напомним, 21 февраля судье Закревскому сообщили о подозрении. Детективы НАБУ установили отдельные факты высказывания подозреваемым экс-председателем суда просьбы предоставить ему неправомерную выгоду с целью принятия решения им лично в интересах заинтересованных лиц, или же для воздействия с этой же целью на судей этого же суда. Речь шла о принятии решения в различных делах, которые были на рассмотрения суда: от принятия решения об административном взыскании за вождение в нетрезвом состоянии, до возвращения имущества, арестованного в рамках расследования в уголовном производстве. Неправомерную выгоду Закревский якобы получил через посредника.