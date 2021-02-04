Зарплата Шмыгаля и вице-премьеров за январь

Премьер-министр Денис Шмыгаль заработал в январе 58 тыс. 750 грн (получил 47 тыс. 293,75 грн). Вся зарплата состоит из должностного оклада. Аналогичную сумму получила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом сообщили в Секретариате Кабмина в ответ на запрос «Слово и дело».

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заработал 50 тыс. 961,13 грн (фактически получил 41 тыс. 023,71 грн), это тоже только оклад.

Зарплата вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова составила 70 тыс. 931,54 грн (начислили 58 тыс. 688,57 грн): оклад – 49 тыс. 412,25 грн, пособие по временной нетрудоспособности (долг за декабрь) – 23 тыс. 687,24 грн, зарплата за время командировок – 9 тыс. 276,32 грн.

Министр Кабмина Олег Немчинов заработал 56 тыс. 026,49 грн (выплатили 45 тыс. 101,32 грн).