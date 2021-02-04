Ипотека в Украине должна вырасти до 2% ВВП — Шевченко

Глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе VII Legal Banking Forum заявил, что объем ипотеки к ВВП должен вырасти в три раза.

«В прошлом году у нас был существенный прогресс в этом направлении. За год ипотека выросла на 11,5%. Однако такой рост происходил с низкой базы, так как объем ипотеки к ВВП Украины крайне низок и составляет 0,7%. Для сравнения, в Турции — это 5% ВВП, в Венгрии — 8%, в Польше — 20%, а в Чехии — почти 25%. То есть для нас есть прекрасная возможность развивать это направление», — сказал он.

Этот показатель должен вырасти втрое.

«Наша ближайшая цель — это увеличить ипотеку с текущих 0,7% до 2% ВВП. Основным двигателем роста ипотеки является кредитование первичного рынка недвижимости, который существенно влияет на увеличение ВВП страны. Однако сегодня, к сожалению, банки охотнее кредитуют вторичный рынок, несмотря на риски первичного рынка», — отметил Кирилл Шевченко.

Глава НБУ напомнил, что недавно они урегулировали определенные вопросы, связанные с ипотечным кредитованием.

«Мы разрешили учитывать доходы членов семьи заемщика при оценке его финансового состояния. Также мы предоставили банкам право не проводить осмотр состояния жилищной ипотеки физического лица при наличии договора обязательного страхования такой ипотеки», — сказал он.

Справка Finance.ua: