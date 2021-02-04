Риски инвесторов на первичном рынке недвижимости ограничат.
Это пообещал глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе VII Legal Banking Forum.
«Основной фактор, который не способствует росту ипотечного кредитования на первичном рынке, — запутанные схемы продажи ипотеки на первичном рынке», — рассказал глава НБУ.
Для решения этой проблемы уже подготовлен соответствующий законопроект.
«Сегодня совместно с Министерством регионального строительства, Министерством юстиции и народными депутатами нарабатывается новый закон, который сможет ограничить риски инвесторов на первичном рынке недвижимости и, соответственно, уменьшить риски для банков, участвующих в этом рынке. Вспомните в позапрошлом году „Укрбуд“, в прошлом — „Аркада“. Наша цель в будущем предотвратить такие случаи», — сказал Кирилл Шевченко.
Напомним, Министерство развития общин и территорий опубликовало проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав кредиторов объектов строительства». Этот документ должен исключить возможность появления на первичном рынке жилья новых финансовых пирамид и скандальных недостроев.
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