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еДата: где искать данные о публичных финансах

еДата: где искать данные о публичных финансах

Где украинцам искать данные о публичных финансах? Как понять, сколько средств государство реально тратит на строительство дорог, какие школы ремонтирует, сколько тратит на борьбу с ковидом? Еще миллион вопросов, на которые мы часто ищем ответы.

Именно поэтому Министерство финансов стартовало с уникальным проектом по открытости данных — еДата. Об этом говорится на Facebook-странице Открытые Публичные Финансы.

«Мы все платим налоги и имеем право на эффективное расходование наших денег», — говорится в сообщении.

Что такое еДата:

  • база данных о бюджете для граждан;
  • открытая база об использовании публичных средств;
  • реестр проектов, реализуемых с привлечением средств международных финансовых организаций.

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Все ответы о публичных финансах можно найти на платформе Е-data, которая объединяет три портала открытых данных о публичных финансах:

  • Самую большую базу данных об использовании средств налогоплательщиков: spending.gov.ua;
  • Уникальный портал — реестр проектов международных финансовых организаций proifi.gov.ua.
По материалам Finance.UA
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