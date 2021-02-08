еДата: где искать данные о публичных финансах

Где украинцам искать данные о публичных финансах? Как понять, сколько средств государство реально тратит на строительство дорог, какие школы ремонтирует, сколько тратит на борьбу с ковидом? Еще миллион вопросов, на которые мы часто ищем ответы.
Именно поэтому Министерство финансов стартовало с уникальным проектом по открытости данных — еДата. Об этом говорится на Facebook-странице Открытые Публичные Финансы.
«Мы все платим налоги и имеем право на эффективное расходование наших денег», — говорится в сообщении.
Что такое еДата:
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Все ответы о публичных финансах можно найти на платформе Е-data, которая объединяет три портала открытых данных о публичных финансах:
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