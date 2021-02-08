Японские работодатели начали заменять людей роботами из-за пандемии

Компании в Японии и других азиатских странах стали использовать больше роботов и машин, чем когда-либо, чтобы заменить людей и снизить число их контактов между собой во время пандемии COVID-19.
Один из таких примеров — японская ресторанная сеть Watami. В октябре она на экспериментальной основе внедрила сервисных роботов. Эти роботы под названием Peanut могут приносить посуду с кухни к столикам. Они используют алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы рассчитать кратчайший путь.
«Из-за COVID больше бизнесов рассматривают роботов как способ избежать контактов с людьми», — рассказал представитель Japan System Project, создателя Peanut.
Управляющий директор компании Accenture поведал, что пандемия усилила спрос на роботов в различных индустриях. Многие компании, от больниц до сервисов доставки, экспериментируют с применением роботов.
Профессор Токийского университета заявил, что общество кардинально меняется, и использование роботов во многих индустриях — не временное явление. Тренд сохранится.
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