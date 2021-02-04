МВФ прогнозирует нефть выше 50 долларов за баррель в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает стоимость нефти марки Brent в 2021 году на уровне 51,1 доллара за баррель. В 2022 году цена упадет до 50,2 доллара за баррель.
Об этом говорится в отчете МВФ.
Читайте также: По итогам 2020 года нефть подешевела более чем на 20%
По оценке фонда, в 2020 году средняя цена нефти Brent составила 42,3 доллара за баррель.
МВФ также обнародовал прогнозы по Brent на ближайшие годы: в 2023 цена составит 49,7 доллара, в 2024 году – 49,5 доллара, в 2025 году – 49,4 доллара, в 2026 году – 49,5 доллара за баррель.
В январе 2020 года МВФ улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год до 50,03 доллара за баррель. По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель, а в 2022 году составит 48,82 доллара за баррель.
Напомним, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост будет наблюдаться на фоне напряженного нефтяного рынка и медленного восстановления спроса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Процедуру регистрации места проживания изменят12 ч. назад - 2872 17
Киевлянин зарабатывал 20 млн грн в год на продаже фальшивых водительских прав8 ч. назад - 978 4
Шмыгаль рассказал о пользе «Большого строительства» для украинской экономики7 ч. назад - 333 3
До конца года Минздрав планирует дать возможность всем желающим бесплатно вакцинироваться10 ч. назад - 322 3
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраляВчера, 09:02 - 20698 2
ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват246 ч. назад - 2982
Процедуру регистрации места проживания изменят12 ч. назад - 2872 17
Межбанк: напряжение по доллару только усилится10 ч. назад - 2619
В МИД ответили, смогут ли украинцы летом поехать на отдых за границу13 ч. назад - 2398
Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливо12 ч. назад - 2378
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методВчера, 12:10 - 295
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 299
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 646 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1395
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1185