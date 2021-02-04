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МВФ прогнозирует нефть выше 50 долларов за баррель в 2021 году

МВФ прогнозирует нефть выше 50 долларов за баррель в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает стоимость нефти марки Brent в 2021 году на уровне 51,1 доллара за баррель. В 2022 году цена упадет до 50,2 доллара за баррель.

Об этом говорится в отчете МВФ.

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По оценке фонда, в 2020 году средняя цена нефти Brent составила 42,3 доллара за баррель.

МВФ также обнародовал прогнозы по Brent на ближайшие годы: в 2023 цена составит 49,7 доллара, в 2024 году – 49,5 доллара, в 2025 году – 49,4 доллара, в 2026 году – 49,5 доллара за баррель.

В январе 2020 года МВФ улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год до 50,03 доллара за баррель. По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель, а в 2022 году составит 48,82 доллара за баррель.

Напомним, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост будет наблюдаться на фоне напряженного нефтяного рынка и медленного восстановления спроса.

По материалам РБК-Украина
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