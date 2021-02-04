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Россия обновила экономические санкции против Украины

Россия обновила экономические санкции против Украины

Россия запретила ввоз железнодорожных колес из Украины.

Об этом свидетельствует постановление Правительства РФ от 6 февраля.

Документ вносит изменения в постановление от 29 декабря 2018 года (№ 1716-83). Оно содержит перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров, страной происхождения или страной отправления которых является Украина или которые перевозят через территорию Украины.

Новое постановление дополняет этот список. Теперь запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более; колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, и отливок для таких колес.

Также был запрещен импорт боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.

Постановление вступает в силу 9 февраля.

Напомним, 29 декабря 2018 года Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров. Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что это ответ на санкции со стороны Украины. Сообщалось, что правительство России может отменить свои ограничения, если Украина отменит свои.

По материалам Економічна Правда
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