Шулявский мост в Киеве: как менялась стоимость ремонта (инфографика)

Ремонт самого «уставшего» моста в Киеве – Шулявского – продолжается. По последним данным, его реконструкцию продлили аж до конца 2022 года, причина банальная – карантин. Вместе со сроками ремонта меняется и его стоимость, и она только растет. Как это происходило, разобралось «Слово и дело».
Обвал, после которого мэр Виталий Кличко назвал мост «уставшим», произошел в феврале 2017 года. В июне 2018 года тендер на реконструкцию Шулявского путепровода выиграл Северо-украинский строительный альянс. Первоначальная стоимость реконструкции составила 598,5 млн грн.
Ремонт моста начали в марте 2019 года и к октябрю его стоимость выросла вдвое – до 1 млрд 50 млн грн. «Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, расположенные у моста», – объяснил Кличко. По его словам, проектная документация не предусматривала работы на прилегающих территориях.
В феврале прошлого года цена ремонта подскочила еще. Первый заместитель Кличко Николай Поворозник сообщил тогда, что проект корректировки сметы передан на экспертизу: «Новая стоимость будет больше 1,05 млрд грн, но пока неизвестна точная сумма. Выйдет проект экспертизы – увидим». На выходе получилась стоимость 1 млрд 726 млн.
Инфографика: Слово и дело
Теперь же ремонт продлили до конца 2022 года, а в столичном бюджете предусмотрели еще денег. Таким образом, ожидается, что общая стоимость ремонта вырастет до 1 млрд 998 млн грн. Планируется, что на конец 2021 года будет готово 30,8% работ.
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