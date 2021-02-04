Безработные за время карантина получили выплаты почти на 16 млрд

С начала карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 общий объем помощи по безработице в Украине достиг 15,8 млрд гривен.
Об этом во вторник, 9 февраля, на форуме «Украина-30. Коронавирус: вызовы и ответы» сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
«Общая помощь по безработице составила 15,8 млрд грн. Выплаты происходят ритмично. Через центр занятости трудоустроено более 600 тысяч человек», — сказал Петрашко.
Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Государственной службе занятости на учете состояло 459 тысяч безработных.
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