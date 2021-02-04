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Безработные за время карантина получили выплаты почти на 16 млрд

Безработные за время карантина получили выплаты почти на 16 млрд

С начала карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19 общий объем помощи по безработице в Украине достиг 15,8 млрд гривен.

Об этом во вторник, 9 февраля, на форуме «Украина-30. Коронавирус: вызовы и ответы» сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Общая помощь по безработице составила 15,8 млрд грн. Выплаты происходят ритмично. Через центр занятости трудоустроено более 600 тысяч человек», — сказал Петрашко.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Государственной службе занятости на учете состояло 459 тысяч безработных.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров утвердил новый Порядок предоставления помощи по частичной безработице. Право получат работники, у которых сокращение рабочего времени составляет 50%.
  • 52% представителей малого и среднего бизнеса не подавали документы на единоразовые выплаты из-за потери работы во время последнего карантина.

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По материалам Корреспондент.net
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