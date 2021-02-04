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Большинство украинцев считают тарифы ЖКУ завышенными (исследование)

Большинство украинцев считают тарифы ЖКУ завышенными (исследование)

Почти две трети (64,9%) украинцев ощутили повышение тарифов на услуги ЖКХ в новом году. При этом ответственной за такие повышения считают преимущественно центральную власть. Такие результаты социологического исследования «Всеукраинский омнибус», проведенного исследовательской компанией «Active Group» в январе 2021 года.

Как лично для украинцев изменились тарифы ЖКХ после Нового года:

  • треть респондентов (33,6%) сказали, что для них тарифы существенно выросли;
  • еще почти столько же (31,3%) — что немного выросли;
  • для 20,4% тарифы не изменились;
  • для 3,2% – немного уменьшились;
  • а для 0,7% – существенно снизились.

Также во время опроса респондентам предложили оценить соотношение цена/качество в отношении услуг ЖКХ. Выяснилось, что почти для двух третей украинцев (64,9%) качество жилищно-коммунальных услуг является слишком низким по сравнению с их ценой. 14,7% респондентов считают, что качество вполне соответствует цене, 0,2% сказали, что имеют высокое качество за умеренную цену. 20,3% опрошенных не определились с ответом.

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Кто должен за это отвечать? Ответственность за «неадекватность» тарифов ЖКХ почти половина украинцев (46,5%) возлагает на центральную власть. 14,8% респондентов обвиняет поставщиков ресурсов, 13,2% – местные власти, 8,0% – международные структуры. 5,2% опрошенных сказали, что для них тарифы являются адекватными, а 12,3% не определились с ответом.

По материалам Finance.UA
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