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Twitter может обзавестись платными функциями: за что нужно будет платить

Twitter может обзавестись платными функциями: за что нужно будет платить

Одна из популярнейших в мире социальных сетей, Twitter, в скором времени может обзавестись набором платных функций. Такое решение рассматривается администрацией социальной сети.

Об этом сообщают иностранные СМИ.

Отмечается, что в компании рассчитывают с помощью монетизации ряда функций снизить зависимость от доходов, получаемых благодаря рекламе. За что в будущем, вполне вероятно, придется выложить денежку из своего кармана:

  • отключение рекламы в ленте;
  • подписка на Tweetdeck;
  • возможность “Отменить отправку”;
  • подписка на эксклюзивный контент;
  • возможность загружать видео большей длительности или лучшего качества;
  • верификация аккаунта для бизнеса;
  • подписка на расширенную аналитику;
  • возможность выбрать цвет профиля, стикеры и хэштеги.

Источники иностранных изданий рассказали о том, что тема введения платных функций муссируется с 2017 года, однако тогда ее признали несвоевременной. Также компанию остановило отсутствие шагов такого рода со стороны конкурентов и противоречие видению социальной сети со стороны ее основателя Джека Дорси.

По материалам Деньги.ua
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