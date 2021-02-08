Twitter может обзавестись платными функциями: за что нужно будет платить

Одна из популярнейших в мире социальных сетей, Twitter, в скором времени может обзавестись набором платных функций. Такое решение рассматривается администрацией социальной сети.
Об этом сообщают иностранные СМИ.
Отмечается, что в компании рассчитывают с помощью монетизации ряда функций снизить зависимость от доходов, получаемых благодаря рекламе. За что в будущем, вполне вероятно, придется выложить денежку из своего кармана:
Источники иностранных изданий рассказали о том, что тема введения платных функций муссируется с 2017 года, однако тогда ее признали несвоевременной. Также компанию остановило отсутствие шагов такого рода со стороны конкурентов и противоречие видению социальной сети со стороны ее основателя Джека Дорси.
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