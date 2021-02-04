HTC выпустила бюджетный смартфон Wildfire E Lite

HTC не так давно напомнила о своем существовании, представив смартфон Desire 21 Pro 5G, а теперь компания показала и новый бюджетный девайс Wildfire E Lite.
Wildfire E Lite получил 5.45″ дисплей с HD+ разрешением. Никаких вырезов в экране нет, это и не удивительно, ведь рамки сверху и снизу такой толщины, что там поместятся и камеры, и датчики, и еще много чего.
В качестве аппаратной платформы смартфона используется чип MediaTek Helio A22 (MTK6761D). Установлено 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить при помощи карт microSD.
Фото: HTC
Двойная основная камера состоит из 8-мегапиксельного модуля и 0.3-мегапиксельного сенсора. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей. Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 3000 мАч. Поддерживается обычная 5 Вт зарядка через порт microUSB. Есть 3.5-мм аудиоразъем и сканер отпечатков пальцев, модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и GPS.
Фото: HTC
HTC Wildfire E Lite работает под управлением Android 10 Go Edition. Смартфон оценивается в $103.
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