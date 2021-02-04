В Украине запустят портал открытых данных о земле

Национальный геопортал открытых данных об Украине будет презентован до конца февраля.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире канала «Украина 24».

«Мы не видим предпосылок, чтобы коронавирус помешал реализации земельной реформы в Украине. Поскольку эта реформа уже давно назрела. В марте будет 30 лет, как Украина начала земельную реформу. Надо уже этот процесс финализировать — в части децентрализации, передачи земель объединенным общинам, запуска оборота земель сельскохозяйственного назначения, максимальной дерегуляции, а самое главное — открытия данных для общества», — сказал он.

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Лещенко объяснил, зачем нужно открывать данные.

«Чтобы все видели в рамках геопортала открытых данных, сколько в Украине Земли, водных ресурсов, сколько кто платит налогов, где есть теневая обработка, кто незаконно получал землю. Мы до конца февраля презентуем национальный геопортал открытых данных об Украине», — сказал он.

Лещенко добавил, что полноценный запуск свободного оборота земли не откладывается, в соответствии с графиком, принятым законодательно, 1 июля 2021 года начинается оборот земель.