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Стоимость жилья в пригороде Киева (инфографика)

Стоимость жилья в пригороде Киева (инфографика)

Средняя цена квадратного метра в пригороде Киева в новостройках в январе 2021 достигла показателя в 16 900 грн/м2.

Об этом сообщили аналитики портала ЛУН.

Цены на жилье по удаленности от Киева:

  • до 5 км -17 900 грн/кв. м;
  • от 5 до 10 км – 17 800 грн/кв. м;
  • от 10 до 20 км – 15 600 грн/кв. м.

Наиболее доступные по цене новые квадраты жилья, как выяснилось, в Святопетровском (12 500 грн) и Борисполе (15 000 грн).

Где под Киевом самые дорогие квартиры:

  • как отмечают аналитики, самое дорогое новое жилье под столицей в Петропавловской Борщаговке: здесь оно обойдется в среднем в 20 400 грн за квадрат;
  • второе место по дороговизне занимает Ирпень с показателем в 18 400 грн за квадратный метр;
  • немного дешевле обойдется квартира в новом ЖК Вишневого – здесь средняя цена 18 000 грн/кв. м.

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По материалам Finance.UA
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