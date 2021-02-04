Национальный банк распределил банки на группы на 2021 год

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2021 год.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Согласно решению Комитета от 5 февраля 2021 года № 40 предусмотрены следующие группы:
Такое распределение Национальный банк будет использовать при проведении анализа деятельности банковской системы Украины.
В группу банков с государственной долей вошли такие 5 банков: АО «Укрэксимбанк», АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», ПАО «Расчетный центр».
В группу банков иностранных банковских групп вошли следующие 20 банков.
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