Национальный банк распределил банки на группы на 2021 год

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2021 год.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Согласно решению Комитета от 5 февраля 2021 года № 40 предусмотрены следующие группы:

банки с государственной долей – банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка;

банки иностранных банковских групп – банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;

банки с частным капиталом – банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка.



Такое распределение Национальный банк будет использовать при проведении анализа деятельности банковской системы Украины.

В группу банков с государственной долей вошли такие 5 банков: АО «Укрэксимбанк», АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», ПАО «Расчетный центр».

В группу банков иностранных банковских групп вошли следующие 20 банков.

Справка Finance.ua:

Банк может заблокировать платеж, если признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительные документы по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.

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