Мировые фондовые индексы установили новые рекорды

Мировые акции выросли до рекордного уровня после скачка индекса Dow Jones на 237,5 пункта на фоне позитивных новостей по вакцинации и восстановлению экономик.

Ключевые американские биржевые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обновили исторические максимумы после закрытия торгов в понедельник, 8 февраля, сообщает CNBC.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 237,52 пункта, или на 0,8% до 31 386, S&P 500 — на 0,7% до 3916, Nasdaq — на 1% до 13 988.

Индекс Russell 2000 подскочил на рекордные 2,5% до 225 после роста на 7,7% на прошлой неделе, что стало его лучшим показателем с июня.

Индекс малой капитализации вырос на 16% с начала года, поскольку инвесторы устремились к крупным компаниям с высокой стоимостью на фоне растущих надежд на быстрое восстановление экономики.

Энергетический сектор вырос в понедельник более чем на 4%, поскольку фьючерсы на международный нефтяной эталон — нефть марки Brent впервые за год превысили $ 60 за баррель.

Всплеск спроса на акции компаний вызван новостями о готовности Конгресса одобрить пакет экономической помощи в $ 1,9 трлн, предложенный президентом США Джо Байденом.

Обе палаты Конгресса 5 февраля приняли резолюции по изменениям в госбюджет. Сенат на этой неделе должен одобрить простым большинством пакет помощи, после чего он вступит в силу.