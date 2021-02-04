Мировые фондовые индексы установили новые рекорды

Мировые акции выросли до рекордного уровня после скачка индекса Dow Jones на 237,5 пункта на фоне позитивных новостей по вакцинации и восстановлению экономик.
Ключевые американские биржевые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обновили исторические максимумы после закрытия торгов в понедельник, 8 февраля, сообщает CNBC.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 237,52 пункта, или на 0,8% до 31 386, S&P 500 — на 0,7% до 3916, Nasdaq — на 1% до 13 988.
Индекс Russell 2000 подскочил на рекордные 2,5% до 225 после роста на 7,7% на прошлой неделе, что стало его лучшим показателем с июня.
Индекс малой капитализации вырос на 16% с начала года, поскольку инвесторы устремились к крупным компаниям с высокой стоимостью на фоне растущих надежд на быстрое восстановление экономики.
Энергетический сектор вырос в понедельник более чем на 4%, поскольку фьючерсы на международный нефтяной эталон — нефть марки Brent впервые за год превысили $ 60 за баррель.
Всплеск спроса на акции компаний вызван новостями о готовности Конгресса одобрить пакет экономической помощи в $ 1,9 трлн, предложенный президентом США Джо Байденом.
Обе палаты Конгресса 5 февраля приняли резолюции по изменениям в госбюджет. Сенат на этой неделе должен одобрить простым большинством пакет помощи, после чего он вступит в силу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — ЗеленскийВчера, 13:30 - 2921 19
Процедуру регистрации места проживания изменят6 ч. назад - 1941 12
СБУ разоблачила одесскую строительную компанию в неуплате налогов на 7 млн грнВчера, 12:31 - 994 5
ДТЭК вернул государству «Добропольеуголь»Вчера, 15:45 - 1054 4
Украинская экономика резко вырастет на 10% во втором квартале 2021 — ReutersВчера, 10:32 - 1310 4
Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)Вчера, 16:02 - 7429 1
Стала известна зарплата главы НБУ в январеВчера, 20:42 - 3167
Процедуру регистрации места проживания изменят6 ч. назад - 1941 12
Сколько в Украине работающих пенсионеров7 ч. назад - 1622
Межбанк: напряжение по доллару только усилится4 ч. назад - 1503
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методВчера, 12:10 - 250
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 287
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 632 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1373
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1169