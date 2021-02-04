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Мировые фондовые индексы установили новые рекорды

Мировые фондовые индексы установили новые рекорды

Мировые акции выросли до рекордного уровня после скачка индекса Dow Jones на 237,5 пункта на фоне позитивных новостей по вакцинации и восстановлению экономик.

Ключевые американские биржевые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обновили исторические максимумы после закрытия торгов в понедельник, 8 февраля, сообщает CNBC.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 237,52 пункта, или на 0,8% до 31 386, S&P 500 — на 0,7% до 3916, Nasdaq — на 1% до 13 988.

Индекс Russell 2000 подскочил на рекордные 2,5% до 225 после роста на 7,7% на прошлой неделе, что стало его лучшим показателем с июня.

Индекс малой капитализации вырос на 16% с начала года, поскольку инвесторы устремились к крупным компаниям с высокой стоимостью на фоне растущих надежд на быстрое восстановление экономики.

Энергетический сектор вырос в понедельник более чем на 4%, поскольку фьючерсы на международный нефтяной эталон — нефть марки Brent впервые за год превысили $ 60 за баррель.

Всплеск спроса на акции компаний вызван новостями о готовности Конгресса одобрить пакет экономической помощи в $ 1,9 трлн, предложенный президентом США Джо Байденом.

Обе палаты Конгресса 5 февраля приняли резолюции по изменениям в госбюджет. Сенат на этой неделе должен одобрить простым большинством пакет помощи, после чего он вступит в силу.

По материалам Финансовый клуб
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