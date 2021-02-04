Аэропорт «Киев» планируют реконструировать

Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского получит в постоянное пользование земельный участок 0,25 га, за счет чего аэропорт сможет принимать большие самолеты. Киевская городская государственная администрация издала распоряжение о проведении в 2021—2025 годах реконструкции аэропорта «Киев».

Решение о выделении участка было принято 27 января на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, сообщает в Facebook депутат Киевсовета Михаил Терентьев.

«На заседании коллеги поддержали предоставление международному аэропорту „Киев“ (Жуляны) земельного участка в постоянное пользование, в результате чего аэропорт в черте города сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью, что положительно будет влиять на пассажиропоток в столице», — написал он.

В аэропорту «Киев» отметили, что ожидают выделения еще двух участков для расширения взлетно-посадочной полосы.

«В результате этого решения и решения, находящегося на рассмотрении Киевсовета о предоставлении еще двух земельных участков площадью 13 га, столичный аэропорт сможет реализовать проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая включает удлинение ВПП на 500 м до 2810 м, что позволит аэродрому обслуживать воздушные суда большего размера (типа Airbus A321) и при любых погодных условиях», — отметили в аэропорту.

В пресс-службе аэропорта отметили, что ситуация со значительным сокращением полетов в период карантина является благоприятной для начала масштабных работ по реконструкции и удлинению полосы.

Отметим, что сейчас аэропорт занимает территорию площадью 265 га, имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м.

8 февраля КГГА издала распоряжение о проведении в 2021—2025 годах реконструкции аэропорта «Киев» по адресу: Воздухофлотский проспект, 79.

Согласно документу, Международный аэропорт «Киев» должен стать заказчиком работ по реконструкции, а также:

получить исходные данные для проектирования,

признать генеральную проектную и Генеральную подрядную строительную организации для выполнения работ по реконструкции,

обеспечить в 2021—2022 годах разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения.

Договор подряда должен предусматривать предоставление подрядчиком гарантии качества выполненных работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта строительства не менее 10 лет.

Кроме того, в договоре должен быть прописан «безусловный возврат в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполненных работ средств в сумме завышения».

Финансирование реконструкции будет осуществляться за счет средств аэропорта «Киев», привлеченных и бюджетных средств.

Контроль за выполнением реконструкции возложен на заместителя главы КГГА Александра Густелева.

Напомним, сообщалось, что в ближайшие 3−5 лет в Международном аэропорту «Киев» им. Сикорского продолжат взлетно-посадочную полосу для приема тяжелых воздушных судов.