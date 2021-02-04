Несмотря на пандемию, продажи полупроводников в мире в 2020 году выросли на 6,5%

Мировые продажи полупроводников по итогам 2020 года увеличились на 6,5% и составили $439 млрд.

Об этом сообщила американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

SIA представляет 98% полупроводниковой промышленности США по выручке и почти две трети производителей микросхем за пределами США.

В декабре реализация выросла на 8,3% в годовом измерении — до $39,16 млрд. В сравнении с ноябрем-2020 она уменьшилась на 2%.

За четвертый квартал продажи составили $117,5 млрд, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период 2019 года. Относительно третьего квартала 2020-го они выросли на 3,5%.

«Глобальные продажи полупроводников увеличились в 2020 году, несмотря на сложные макроэкономические условия, вызванные пандемией и другими факторами», – заявил президент SIA Джон Ньюфер.

Он добавил, что в то время как глобальный спрос растет, доля выпущенных в США микросхем в мировом производстве снизилась с 37% в 1990 году до 12%, и эта тенденция будет только усиливаться без действий правительства США «по выравниванию глобального игрового поля».

Продажи чипов памяти в 2020 году выросли на 10,2% — до $117,3 млрд. В том числе реализация памяти NAND подскочила на 23,1% — до $49,5 млрд.

В прошлом году реализация полупроводников в Северной и Южной Америке увеличилась на 19,8%, в Китае – на 5%, в Японии – на 1%. При этом в Европе продажи упали на 6%.