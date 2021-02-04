Несмотря на пандемию, продажи полупроводников в мире в 2020 году выросли на 6,5%

Мировые продажи полупроводников по итогам 2020 года увеличились на 6,5% и составили $439 млрд.
Об этом сообщила американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).
SIA представляет 98% полупроводниковой промышленности США по выручке и почти две трети производителей микросхем за пределами США.
В декабре реализация выросла на 8,3% в годовом измерении — до $39,16 млрд. В сравнении с ноябрем-2020 она уменьшилась на 2%.
За четвертый квартал продажи составили $117,5 млрд, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период 2019 года. Относительно третьего квартала 2020-го они выросли на 3,5%.
«Глобальные продажи полупроводников увеличились в 2020 году, несмотря на сложные макроэкономические условия, вызванные пандемией и другими факторами», – заявил президент SIA Джон Ньюфер.
Он добавил, что в то время как глобальный спрос растет, доля выпущенных в США микросхем в мировом производстве снизилась с 37% в 1990 году до 12%, и эта тенденция будет только усиливаться без действий правительства США «по выравниванию глобального игрового поля».
Продажи чипов памяти в 2020 году выросли на 10,2% — до $117,3 млрд. В том числе реализация памяти NAND подскочила на 23,1% — до $49,5 млрд.
В прошлом году реализация полупроводников в Северной и Южной Америке увеличилась на 19,8%, в Китае – на 5%, в Японии – на 1%. При этом в Европе продажи упали на 6%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Процедуру регистрации места проживания изменятВчера, 09:02 - 3106 17
Киевлянин зарабатывал 20 млн грн в год на продаже фальшивых водительских правВчера, 13:45 - 1120 4
Шмыгаль рассказал о пользе «Большого строительства» для украинской экономикиВчера, 14:29 - 391 3
До конца года Минздрав планирует дать возможность всем желающим бесплатно вакцинироватьсяВчера, 11:29 - 379 3
В Украине ужесточат ответственность за неуплату налоговВчера, 17:03 - 1389 2
ПриватБанк запустил услугу покупки ценных бумаг в Приват24Вчера, 15:28 - 3777
Межбанк: напряжение по доллару только усилитсяВчера, 11:20 - 3235
Процедуру регистрации места проживания изменятВчера, 09:02 - 3106 17
В МИД ответили, смогут ли украинцы летом поехать на отдых за границуВчера, 08:01 - 2705
Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливоВчера, 09:15 - 2611
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методПозавчера, 12:10 - 305
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 302
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 654 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1405
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1196