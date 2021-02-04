Межбанк: напряжение по доллару только усилится

Вторник будет чрезвычайно интересным днем на валютном рынке. Нацбанк уже практически с пятницы ежедневно по три раза за день выходит с интервенциями по выкупу излишка доллара и этим сдерживает проседание американской валюты на нашем межбанке. А за прошлую неделю он выкупил $ 90 млн, на этой только за понедельник еще не менее $ 70 млн. И при этом котировки продолжают снижаться.

Основная причина проседания курса доллара на украинском рынке — сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и интерес к нему местных и иностранных инвесторов, активные распродажи валютной выручки экспортерами и предстоящие уже скоро бюджетные расчеты клиентов. В этой ситуации гривна в дефиците и это играет в пользу укрепления нацвалюты.

Основная интрига — до каких пределов курс снизится. Точнее, до каких пределов на это пойдет Нацбанк, который регулирует этот процесс своими интервенциями и их ценниками.

Борьба курсовых интересов крупных местных игроков в сочетании с действиями нерезидентов на первичном и вторичном рынках ОВГЗ и опосредованно их операциями на валютном рынке будут основными мотиваторами по поведению курса в течении сессии вторника.

Сегодня Минфин Украины планирует размещать 6 вариантов бумаг в гривне на сроки от 182 до 2296 дней и долларовые облигации на 428 дней. Причем, ограничивать по сумме будет только продажу бумаг на 182 дня (на 500 млн гривен) и на 357 дней (там сумма 1 млрд гривен). Это создаст конкуренцию между покупателями этих бумаг и Минфин надеется за счет этого понизить по ним доходность. Скорее всего так и произойдет. По остальным выпускам Минфину это вряд ли удастся. По нашим прогнозам средневзвешенная доходность по размещенным гривневым облигациям будет в пределах 9,15−12,15% годовых в зависимости от сроков, по долларовым — не выше 3,8% годовых, а общий объем размещения в гривневом эквиваленте может находиться в пределах от 12,6 до 18,9 млрд гривен.

Такие значительные объемы операций на фондовом рынке отразятся на валютном рынке и пока работают в пользу укрепления гривны. Но значительное проседание уже начало интересовать ту группу покупателей валюты, кто все еще по природной жадности ждет «дна» по курсу. Как только будет малейший разворот котировок, этот отложенный спрос выйдет на межбанк. И это определенная угроза для дальнейшего понижающего тренда по доллару, который пока наблюдается на торгах. Это стоит учесть тем компаниям, кто должен в любом случае закрывать свои валютные контракты и просто должны принять решение, когда это делать.

Поведение потенциальных покупателей ОВГЗ, сам аукцион Минфина Украины, возможные интервенции НБУ и операции крупных игроков — вот те факторы, которые будут формировать сегодня «погоду» на межбанке. По прогнозам Finance.ua, статистика торгов вторника увеличится по сравнению с предыдущими днями, но не превысит $ 215 млн при заключении до 650 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 9 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,50−27,75 грн, евро — коридор 33,10−33,50 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,50−27,90 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 12−20 коп., а в кассах банков — от 15 до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,90−33,60 грн при спреде до 30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 33,05−33,40 грн при спреде до 18−25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,64 / 27,65

евро — 33,32 / 33,33

Курсы валют на Межбанке

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