Таможенники насчитали за месяц нарушений на 144 млн грн

В январе 2021 года сотрудники Государственной таможенной службы (ГТС) обнаружили более 1000 нарушений таможенных правил на сумму почти 144 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр ГТС.

По итогам первого месяца года таможня обнародовала следующие результаты:

на местах рассмотрено 253 дела о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 9,9 млн грн;

в суды передано 496 дел на сумму почти 192 млн грн;

по результатам рассмотрения 661 дела судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 115 млн грн.



Инфографика: ГТС

Самым резонансным случаем в январе стала попытка незаконной переправки 1,035 тонн героина гражданином Турции в Евросоюз. Стоимость изъятых во Львове наркотиков по ценам черного рынка составила 2,3 млрд грн.

Напомним, в январе текущего года поступления таможенных платежей увеличились на 4,7 млрд грн, или на 21,6%. К тому же Государственная таможенная служба выполнила план поступлений на 104% и перечислила в госбюджет 26,3 млрд грн. Притом что изначально планировалось 25,3 млрд грн.