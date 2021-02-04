Таможенники насчитали за месяц нарушений на 144 млн грн

В январе 2021 года сотрудники Государственной таможенной службы (ГТС) обнаружили более 1000 нарушений таможенных правил на сумму почти 144 млн грн.
Об этом сообщает пресс-центр ГТС.
По итогам первого месяца года таможня обнародовала следующие результаты:
Инфографика: ГТС
Самым резонансным случаем в январе стала попытка незаконной переправки 1,035 тонн героина гражданином Турции в Евросоюз. Стоимость изъятых во Львове наркотиков по ценам черного рынка составила 2,3 млрд грн.
Напомним, в январе текущего года поступления таможенных платежей увеличились на 4,7 млрд грн, или на 21,6%. К тому же Государственная таможенная служба выполнила план поступлений на 104% и перечислила в госбюджет 26,3 млрд грн. Притом что изначально планировалось 25,3 млрд грн.
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