В МИД ответили, смогут ли украинцы летом поехать на отдых за границу

Частичное ослабление карантина для путешествий за границу может произойти летом 2021 года. Но точная дата полноценного открытия границ не известна.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время форума в Киеве «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

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Глава МИД подчеркнул, что прогнозировать, когда будут сняты ограничения по путешествиям, введенные из-за пандемии, пока невозможно. Но он допустил возможность ослабления карантина другими странами, и эти смягчения будут касаться и украинцев.

«Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут введены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы», — сказал глава украинского МИД.

Кулеба заверил, что МИД постоянно работает над расширением списка стран, в которые сейчас могут поехать украинцы. Он также напомнил об интерактивной онлайн-карте, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для украинцев в любой стране.

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