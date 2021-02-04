В МИД ответили, смогут ли украинцы летом поехать на отдых за границу

Частичное ослабление карантина для путешествий за границу может произойти летом 2021 года. Но точная дата полноценного открытия границ не известна.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время форума в Киеве «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
Читайте также: Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — Зеленский
Глава МИД подчеркнул, что прогнозировать, когда будут сняты ограничения по путешествиям, введенные из-за пандемии, пока невозможно. Но он допустил возможность ослабления карантина другими странами, и эти смягчения будут касаться и украинцев.
«Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут введены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы», — сказал глава украинского МИД.
Кулеба заверил, что МИД постоянно работает над расширением списка стран, в которые сейчас могут поехать украинцы. Он также напомнил об интерактивной онлайн-карте, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для украинцев в любой стране.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — ЗеленскийВчера, 13:30 - 1991 14
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕСВчера, 08:25 - 11885 9
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)Вчера, 11:01 - 3665 6
Кличко рассказал, какие столичные дороги отремонтируют в этом годуВчера, 14:02 - 927 4
ДТЭК вернул государству «Добропольеуголь»Вчера, 15:45 - 612 3
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраляВчера, 09:02 - 13394 1
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕСВчера, 08:25 - 11885 9
Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)Вчера, 16:02 - 4948 1
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)Вчера, 11:01 - 3665 6
Roshen получил разрешение на выпуск масла высшей степени кошерностиВчера, 11:50 - 2389 1
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методВчера, 12:10 - 173
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 266
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 588 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1324
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1125