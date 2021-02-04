Что необходимо сделать Нацбанку для полной валютной либерализации - мнение эксперта

7 февраля 2018 года был принят новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Целью этого Закона было обеспечение реальной, а не декларативной, свободы осуществления валютных операций. За прошедшие два года Национальный банк отменил примерно 30 различных ограничений, но для полной валютной либерализации НБУ должен сделать два ключевых шага.
Об этом рассказал в комментарии Finance.ua советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий.
Какие это шаги:
1). Отменить запрет на свободную покупку валюты для юридических лиц.
Предоставить такое право всем субъектам хозяйственной деятельности, а не только экспортерам и импортерам. Тем более что этот шаг уже анонсирован. Конечно, на начальном этапе это решение может вызвать повышенную волатильность на рынке. Но со временем это сделает валютный рынок не только более ликвидным, но и более защищенным перед атаками спекулянтов и ситуативными факторами.
2). Разрешить небанковским учреждениям напрямую участвовать в торгах на межбанковском валютном рынке и осуществлять международную перевозку валюты. Понятно, что при наличии соответствующей лицензии.
Это также будет способствовать повышению ликвидности межбанковского валютного рынка и существенно улучшит ситуацию на наличном валютном рынке. Например, в плане работы со старыми и поврежденными купюрами иностранной валюты.
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