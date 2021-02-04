Сколько в Украине работающих пенсионеров

По состоянию на 1 января текущего года в Украине насчитывалось 11,1 миллиона пенсионеров, из которых 2,7 млн — работающие.
Об этом пише пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
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«По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек — работающие пенсионеры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средний размер пенсионной выплаты составил 3 507,51 грн.
Напомним, что дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 18 млрд гривен. Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд гривен, расходы — 435,3 млрд гривен. Дефицит средств фонда достиг 18,4 млрд гривен.
А по статистике, которую обнародовали в пресс-службе ПФУ, всего в Украине 11,1 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.
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