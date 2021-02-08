Сколько электромобилей продали во всем мире за 2020 год

EV Sales представил статистику продаж электромобилей во всем мире за 2020 год.
В целом было продано 2 миллиона 141 тысячу 311 машин. Издание не уточняет, насколько выросли продажи по сравнению с 2019 годом, но учитывая, что реализация компании Tesla увеличилась на 36%, а ее рыночная доля не изменилась, логично предположить, что и весь рынок вырос на те же 36%.
Tesla остается лидером среди производителей электромобилей с долей в 23% и результатом продаж в 499 535 машин. Интересно, что сама компания в январе утверждала, что поставила клиентам на 15 автомобилей больше, но оговаривалась, что эта цифра требует уточнения.
На второе место вышел китайский концерн SAIC, который занял 11% рынка. Есть предположение, что успех связан с высоким спросом в Китае на компактный и очень доступный электрокар Wuling Hongguang, который выпускается совместно с General Motors.
Почти столько же машин, сколько и SAIC, продала группа Volkswagen. А вот когда-то успешный альянс Renault Nissan опустился на четвертое место. Если считать электромобили вместе с гибридами, то за год было продано 3 миллиона 124 тысячи 793 машины. Лидирует по-прежнему Tesla, но за счет гибридов Volkswagen поднялся на вторую строчку. Кроме того, в пятерку лучших вошел концерн BMW.
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