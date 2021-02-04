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Кабмин дополнительно выделил миллиарды на образование и медицину

Кабмин дополнительно выделил миллиарды на образование и медицину

Правительство Украины одобрило проект распоряжения, которым распределяются дополнительные дотации на содержание учреждений образования и здравоохранения между местными бюджетами в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Правительство одобрило проект распоряжения «О согласовании распределения дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения между местными бюджетами в 2021 году», — говорится в сообщении.

Данный документ разработан с целью обеспечения выполнения норм части пятой статьи 1036 Бюджетного кодекса Украины.

В частности, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», предусмотрена дополнительная дотация из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения в объеме 5 900,0 млн грн, которая распределена между областными бюджетами.

С целью обеспечения выполнения этой нормы Кодекса проектом распоряжения предусматривается согласовать распределение дополнительной дотации, осуществленное областными государственными администрациями в определенном ими порядке, между местными бюджетами соответствующей области.

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По материалам Finance.UA
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