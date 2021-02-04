ДТЭК вернул государству «Добропольеуголь»

ДТЭК передал управление шахтами объединения «Добропольеуголь» вновь созданному государственному предприятию «Добропольеуголь-добыча».
Об этом сообщается на сайте компании.
«25 января, как предусмотрено постановлением КМУ № 1215, был завершен процесс возвращения шахт Добропольеугля из аренды ДТЭК в управление государством. Соответствующие акты подписали созданное государственное предприятие „Добропольеуголь-добыча“, Фонд государственного имущества Украины и ДТЭК Добропольеуголь», — говорится в сообщении.
В компании утверждают, что ДТЭК закрыл все обязательства перед государством, в том числе погасил задолженность за аренду, которая сформировалась в 2020 году из-за энергетического кризиса и вынужденной остановки предприятия.
Отмечается, что персонал ДТЭК Добропольеуголь в полном объеме трудоустроен в ГП «Добропольеуголь-добыча», что позволило госпредприятию уже с 26 января 2021 года начать добычу угля.
Как сообщалось, весной 2020 года ДТЭК остановил шахты объединения на 3,5 месяца, объясняя это невостребованностью украинского угля. В результате на предприятии сформировались долги объемом 230,7 млн грн, включая пеню.
Договоренность прекратить договор аренды шахт Добропольеугля была достигнута в результате решения Кабинета Министров о создании вертикально-интегрированной компании с участием ПАО «Центрэнерго» и государственных угледобывающих предприятий. Целостный имущественный комплекс «Добропольеуголь» находился в аренде ДТЭК с 2010 года.
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