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ДТЭК вернул государству «Добропольеуголь»

ДТЭК вернул государству «Добропольеуголь»

ДТЭК передал управление шахтами объединения «Добропольеуголь» вновь созданному государственному предприятию «Добропольеуголь-добыча».

Об этом сообщается на сайте компании.

«25 января, как предусмотрено постановлением КМУ № 1215, был завершен процесс возвращения шахт Добропольеугля из аренды ДТЭК в управление государством. Соответствующие акты подписали созданное государственное предприятие „Добропольеуголь-добыча“, Фонд государственного имущества Украины и ДТЭК Добропольеуголь», — говорится в сообщении.

В компании утверждают, что ДТЭК закрыл все обязательства перед государством, в том числе погасил задолженность за аренду, которая сформировалась в 2020 году из-за энергетического кризиса и вынужденной остановки предприятия.

Отмечается, что персонал ДТЭК Добропольеуголь в полном объеме трудоустроен в ГП «Добропольеуголь-добыча», что позволило госпредприятию уже с 26 января 2021 года начать добычу угля.

Как сообщалось, весной 2020 года ДТЭК остановил шахты объединения на 3,5 месяца, объясняя это невостребованностью украинского угля. В результате на предприятии сформировались долги объемом 230,7 млн грн, включая пеню.

Договоренность прекратить договор аренды шахт Добропольеугля была достигнута в результате решения Кабинета Министров о создании вертикально-интегрированной компании с участием ПАО «Центрэнерго» и государственных угледобывающих предприятий. Целостный имущественный комплекс «Добропольеуголь» находился в аренде ДТЭК с 2010 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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