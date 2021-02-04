Адаптивный карантин: «красная зона» будет вводиться отдельным решением

На фоне вспышек COVID-19 в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине. При этом самый высокий уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением.
Об этом на селекторном совещании у Президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт Президента.
«Адаптивный карантин будет состоять из «зеленой», «желтой», «оранжевой зоны», и по отдельному решению могут устанавливаться «красные зоны», — отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что «красная зона» будет вводиться, если рост числа госпитализированных за семь дней увеличится на более 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с подведенным кислородом. Кроме того, такие ограничения будут вводиться в случае быстрого роста нагрузки на медицинскую систему с угрозой коллапса.
Адаптивный карантин планируют в ближайшее время вынести на рассмотрение Кабинета министров. При этом, законодательство обязывает правительство сообщать об ограничениях заранее и у украинцев будет время подготовиться к новому распределению.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мигранты из Восточной Европы начали массово возвращаться домойВчера, 17:00 - 7147 13
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕС8 ч. назад - 6335 8
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — Зеленский3 ч. назад - 864 7
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)5 ч. назад - 2752 6
ДТЭК вернул государству «Добропольеуголь»Около часа назад - 162 2
Мигранты из Восточной Европы начали массово возвращаться домойВчера, 17:00 - 7147 13
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕС8 ч. назад - 6335 8
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля7 ч. назад - 4963
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)5 ч. назад - 2752 6
Облгазы прекратили практику дублирования температурных коэффициентов, но нюансы осталисьВчера, 19:10 - 2461
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод4 ч. назад - 91
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 236
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 558 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1265
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1093