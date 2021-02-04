Apple запатентовала «вечный» кабель для смартфонов

Оригинальный кабель Apple для смартфонов и планшетов не раз подвергался критике за сравнительно быстрый выход из строя. Чаще всего «под раздачу» попадала его внешняя оболочка, которая трескалась в процессе эксплуатации. Похоже, компания прислушалась к отзывам: в одном из ее новых патентов появилось описание «вечного» фирменного аксессуара.
В базе данных Ведомства США по патентам и товарным знакам появилась патентная документация Apple с описанием нового кабеля.
Судя по содержанию, при его разработке бренд учел ключевые недостатки оригинального решения. Принимая во внимание тот факт, что утолщение кабеля затрудняет его подключение к устройствам в чехлах, Apple сделала акцент на плотности и жесткости оболочки.
Отдельный пункт документа посвящен узлу соединения кабеля со штекером. В этом месте чаще всего образуются изломы, что может привести к поломке изделия. Поэтому компания предусмотрела специальную гильзу на краях кабеля, которая не допускает изгибов, но и не утолщает его.
Примечательно, что в патенте не упоминается термин Lightning — это может оказаться намеком на отказ от использования фирменного порта в новых устройствах.
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