0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Очередное возрождение легенды: Nokia 3620 (2021)

HMD Global уже возродила легендарные телефоны Nokia 3310 и Nokia 8110, а теперь в сети появились слухи, что компания готовит современную версию дизайнерской «звонилки» Nokia 3650, особенностью которой была круглая клавиатура, пишет svidok.online.

Тематический ресурс LetsGoDigital, специализирующаяся на создании качественных рендеров по патентам и утечкам, решил представить, как может выглядеть новинка, и подготовил серию изображений с видеороликом.

Напомним, что оригинальная Nokia 3650 увидела свет в 2003 году и имела 2.1-дюймовый TFT-экран с разрешением 208 × 176 пикселей, съемный аккумулятор емкостью 850 мАч и VGA-камеру на задней крышке.


Версия 2021 года наверняка получит увеличенный дисплей и батарею, а также обзаведется более качественной камерой. Работать новинка будет на платформе KaiOS – это операционная система, основанная на Linux, для так называемых «фичерфонов», близких к смартфонам. Она позволяет запускать такие популярные программы, как WhatsApp, YouTube, Google Assistant, Facebook, Twitter и другие.

Анонс Nokia 3650 4G (2021), по данным инсайдеров, состоится в ближайшие полтора месяца, а стоимость телефона будет ниже 100 евро.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.