Очередное возрождение легенды: Nokia 3620 (2021)

HMD Global уже возродила легендарные телефоны Nokia 3310 и Nokia 8110, а теперь в сети появились слухи, что компания готовит современную версию дизайнерской «звонилки» Nokia 3650, особенностью которой была круглая клавиатура, пишет svidok.online.



Тематический ресурс LetsGoDigital, специализирующаяся на создании качественных рендеров по патентам и утечкам, решил представить, как может выглядеть новинка, и подготовил серию изображений с видеороликом.

Напомним, что оригинальная Nokia 3650 увидела свет в 2003 году и имела 2.1-дюймовый TFT-экран с разрешением 208 × 176 пикселей, съемный аккумулятор емкостью 850 мАч и VGA-камеру на задней крышке.



Версия 2021 года наверняка получит увеличенный дисплей и батарею, а также обзаведется более качественной камерой. Работать новинка будет на платформе KaiOS – это операционная система, основанная на Linux, для так называемых «фичерфонов», близких к смартфонам. Она позволяет запускать такие популярные программы, как WhatsApp, YouTube, Google Assistant, Facebook, Twitter и другие.

Анонс Nokia 3650 4G (2021), по данным инсайдеров, состоится в ближайшие полтора месяца, а стоимость телефона будет ниже 100 евро.