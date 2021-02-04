Ученые «вмонтировали» живые нейроны в компьютерные микрочипы

Ученые из Астона пытаются интегрировать живые стволовые клетки человеческого мозга в электронные чипы. Они считают, что это позволит выстроить нейронную сеть нового типа, которая не будет ограничена параметрами существующей техники, сообщает Aston University.
Исследователи хотят “использовать непревзойденную вычислительную мощность мозга разумного существа”, чтобы научить компьютер решать задачи, неподвластные типовым алгоритмам.
Речь идет не столько о творчестве или сложных действиях, сколько о попытках наделить ИИ такими способностями, как интуиция, озарение, нестандартный подход к решению задач. Чтобы вычислительная мощность тратилась не на переработку миллионов вариантов, а на быстрый, но рациональный выбор на основе смекалки и опыта.
Проект назвали Neu-ChiP, и формально он посвящен разработке новой нейронной сети. Однако ее основу составят настоящие нейроны – живые нервные клетки, которые по мере роста будут адаптироваться и выстраиваться в заданную сложную структуру, чтобы работать в связке с цифровым интерфейсом.
Такой подход еще не приведет к созданию полноценного искусственного интеллекта, но позволит ставить перед нейросетью задачи, которые требуют нетривиального решения. Как именно это будет реализовано на практике, авторы разработки пока не уточняют.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — ЗеленскийВчера, 13:30 - 1903 12
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕСВчера, 08:25 - 11381 8
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)Вчера, 11:01 - 3591 6
Кличко рассказал, какие столичные дороги отремонтируют в этом годуВчера, 14:02 - 887 4
ДТЭК вернул государству «Добропольеуголь»Вчера, 15:45 - 546 3
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраляВчера, 09:02 - 11777
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕСВчера, 08:25 - 11381 8
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)Вчера, 11:01 - 3591 6
Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)Вчера, 16:02 - 3540 1
Roshen получил разрешение на выпуск масла высшей степени кошерностиВчера, 11:50 - 2274 1
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методВчера, 12:10 - 160
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 259
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 587 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1318
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1120