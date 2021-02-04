Ученые «вмонтировали» живые нейроны в компьютерные микрочипы

Ученые из Астона пытаются интегрировать живые стволовые клетки человеческого мозга в электронные чипы. Они считают, что это позволит выстроить нейронную сеть нового типа, которая не будет ограничена параметрами существующей техники, сообщает Aston University.

Исследователи хотят “использовать непревзойденную вычислительную мощность мозга разумного существа”, чтобы научить компьютер решать задачи, неподвластные типовым алгоритмам.

Речь идет не столько о творчестве или сложных действиях, сколько о попытках наделить ИИ такими способностями, как интуиция, озарение, нестандартный подход к решению задач. Чтобы вычислительная мощность тратилась не на переработку миллионов вариантов, а на быстрый, но рациональный выбор на основе смекалки и опыта.

Проект назвали Neu-ChiP, и формально он посвящен разработке новой нейронной сети. Однако ее основу составят настоящие нейроны – живые нервные клетки, которые по мере роста будут адаптироваться и выстраиваться в заданную сложную структуру, чтобы работать в связке с цифровым интерфейсом.

Такой подход еще не приведет к созданию полноценного искусственного интеллекта, но позволит ставить перед нейросетью задачи, которые требуют нетривиального решения. Как именно это будет реализовано на практике, авторы разработки пока не уточняют.