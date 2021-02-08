Рейтинг двигателей, проедут более 500 тыс. км

Эксперты составили список автомобильных двигателей, которые способны проехать 500 000 км и быть при этом в отличном состоянии. В то же время надо учитывать, что при плохой эксплуатации машины, двигателю не поможет даже качественная сборка.
В рейтинг вошли двигатели от Chevrolet, Honda, Peugeot и других. Об этом сообщает сайт novate.ru.1. Renault К4М
Популярный бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, объемом 1.5 литра и мощностью 112 лошадиных сил. Минимальный ресурс — 350 000 километров. Агрегат установлен в таких авто как: Renault Logan, Renault Sandero, Renault Duster, Renault Clio 2, Lada Largus и Nissan Almera G11.2. Hyundai-Kia G4FA
Двигатель G4FA с четырьмя цилиндрами отработает не менее 400 000 километров. Рабочий объем составляет 1.4 литра, а отдача может достигать 140 л.с. Такая установка есть в Hyundai Solaris и Kia Rio.3. Chevrolet B15D2
Бензиновый 4-цилиндровый агрегат, по оценкам самого производителя, может прослужить при надлежащем уходе более полумиллиона километров. Двигатель стоит на моделях Aveo, Cobalt и Daewoo Nexia.4. Volkswagen BSE
Популярный немецкий агрегат с объемом 1.6 литра. Несмотря на относительно скромные характеристики, BSE ставят на множество моделей. Среди них: Polo, Jetta, Golf (пятый и шестой), Skoda Octavia 2.5. Honda R20DA
Отдача двигателя достигает 155 «лошадей». Его ресурс — более 500 тысяч километров. Увидеть агрегат можно под капотом Civic и Accord.6. Peugeot TU5JP4
Иногда этот двигатель на 1.6 литра подписывают под обозначением NFU. Главное достоинство TU5JP4 — максимальная простота. Откуда и растет огромный рабочий ресурс. Встречается на моделях Peugeot 206, 307, 408, Partner и в Citroen C4.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работуВчера, 08:08 - 8027 13
В Украине собираются существенно ужесточить наказание за нарушение ПДДВчера, 10:20 - 3078 5
Украина в шаге от старта COVID-вакцинации: что нужно знатьПозавчера, 20:00 - 629 5
Правительство объявило борьбу с теневой занятостью: какие сферы пострадаютВчера, 19:05 - 1195 3
Как самостоятельно проверить, платит ли работодатель за вас страховые взносыВчера, 15:19 - 756 3
Эксперт подсчитал, сколько должна зарабатывать украинская семьяВчера, 09:35 - 8033 2
В Кабмине хотят запретить устраивать ФЛП на работуВчера, 08:08 - 8027 13
Volkswagen начинает производство нового Volkswagen Caddy MaxiВчера, 05:20 - 4394
В Украине собираются существенно ужесточить наказание за нарушение ПДДВчера, 10:20 - 3078 5
Ипотека под 7%: подводные камни и чем заменить такой кредитВчера, 14:36 - 2115
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)Позавчера, 12:10 - 342
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 703
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 411
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 820 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1732