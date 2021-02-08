Рейтинг двигателей, проедут более 500 тыс. км

Эксперты составили список автомобильных двигателей, которые способны проехать 500 000 км и быть при этом в отличном состоянии. В то же время надо учитывать, что при плохой эксплуатации машины, двигателю не поможет даже качественная сборка.

В рейтинг вошли двигатели от Chevrolet, Honda, Peugeot и других. Об этом сообщает сайт novate.ru.

Популярный бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, объемом 1.5 литра и мощностью 112 лошадиных сил. Минимальный ресурс — 350 000 километров. Агрегат установлен в таких авто как: Renault Logan, Renault Sandero, Renault Duster, Renault Clio 2, Lada Largus и Nissan Almera G11.

Двигатель G4FA с четырьмя цилиндрами отработает не менее 400 000 километров. Рабочий объем составляет 1.4 литра, а отдача может достигать 140 л.с. Такая установка есть в Hyundai Solaris и Kia Rio.

Бензиновый 4-цилиндровый агрегат, по оценкам самого производителя, может прослужить при надлежащем уходе более полумиллиона километров. Двигатель стоит на моделях Aveo, Cobalt и Daewoo Nexia.

BSE

Популярный немецкий агрегат с объемом 1.6 литра. Несмотря на относительно скромные характеристики, BSE ставят на множество моделей. Среди них: Polo, Jetta, Golf (пятый и шестой), Skoda Octavia 2.

Отдача двигателя достигает 155 «лошадей». Его ресурс — более 500 тысяч километров. Увидеть агрегат можно под капотом Civic и Accord.

Иногда этот двигатель на 1.6 литра подписывают под обозначением NFU. Главное достоинство TU5JP4 — максимальная простота. Откуда и растет огромный рабочий ресурс. Встречается на моделях Peugeot 206, 307, 408, Partner и в Citroen C4.