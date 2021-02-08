Смартфоны Google будут измерять сердечный ритм с помощью искусственного интеллекта

Камеры, установленные на смартфонах Google Pixel, смогут благодаря искусственному интеллекту измерять сердечный ритм и частоту дыхания.
Об этом сообщает портал iTnews.
Соответствующие функции уже несколько лет были доступны в приложениях, которые можно загрузить в Google Play и Apple Store. Однако, в 2017 году группа исследователей установила, что их точность остается очень низкой.
Теперь в Google разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который сможет точно показать результат измерения сердечного ритма и частоты дыхания.
Отмечается, что пользователям, которые хотят измерить сердечный ритм, необходимо будет положить свой палец на объектив камеры, а ритм дыхания будет измеряться на основе анализа видео движения верхней части туловища.
По словам представителя компании, результата сердечного ритма не превышает около 2%.
Компания заявила, что функция первой станет доступной на смартфонах с операционной системой Android, однако не уточнила, когда именно. Планы по доступности функции для пользователей iPhone пока неизвестны.
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