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Дания построит в Северном море «энергетический остров»

Дания построит в Северном море «энергетический остров»

Власти Дании одобрили план строительства в Северном море искусственного острова с ветровыми генераторами, который будет обеспечивать электроэнергией миллионы домохозяйств.

Об этом сообщает The Local.

На площади 120 тысяч кв. м (примерно равна 18 футбольным полям) разместят 200 ветровых генераторов, способных обеспечить электроэнергией три миллиона домохозяйств.

Строительные работы должны начаться до 2026 года.

Отмечается, что в будущем площадь острова, который будет принадлежать наполовину государству, наполовину – частному сектору, может вырасти втрое.

Предполагают, что остров будет обеспечивать электричеством и соседние страны.

Кроме того, у берегов острова Борнхольм в Балтийском море Дания планирует построить еще один такой остров меньшего размера. Уже подписаны соглашения, по которым энергия из него уйдет в Германию, Бельгию и Нидерланды.

Согласно принятому в Дании Акту о климате, страна планирует в ближайшие 10 лет сократить выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050-му полностью выйти на нулевой уровень.

По материалам УКРИНФОРМ
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