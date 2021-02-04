Вакцинация на кредитные деньги: ЕИБ выделит Украине 50 млн евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов выделить Украине 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19. Средства пойдут на закупку вакцин и оборудование для хранения.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

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Как напомнил чиновник, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил распоряжение президента, которым министр здравоохранения Максим Степанов уполномоченный на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение ЕИБ.

По его словам, правительство обратилось в ЕИБ с предложением перераспределить часть средств и направить их на вакцинацию населения в Украине.

“Кабмин получил подтверждение о выделении 50 млн евро, которые будут направлены на закупку вакцин, оборудование для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики”, – сообщил Иващенко и добавил, что соответствующие изменения будут внесены в соглашение в ближайшее время.