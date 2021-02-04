0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Пекин раздаст гражданам «цифровых юаней» на $1,5 млн

Пекин раздаст гражданам «цифровых юаней» на $1,5 млн

Столица Китая выделит около $1,5 млн в рамках ограниченного пробного использования цифровой валюты центрального банка.

Как сообщает CNBC, это третье серьезное испытание цифровой валюты, разрабатываемой Народным банком Китая. В последние несколько месяцев аналогичные эксперименты происходили в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

В ходе этого испытания Пекин заявил, что выберет 50 000 граждан из числа заявителей, которые получат 200 юаней, или около $30 каждый, в цифровой валюте. Получатели могут потратить деньги в назначенных автономных местах или на сайте е-коммерции JD.com во время новогодних праздников по лунному календарю. Китайский Новый год в этом году приходится на 12 февраля, праздновать его будут с 12 по 27 февраля.

Воспользоваться цифровой валютой можно будет с 10 по 17 февраля. Тест цифровой валюты открыт только для тех, кто имеет китайский идентификационный номер или вид на жительство из Гонконга, Макао или Тайваня.

В отличие от хорошо известных цифровых валют, таких как Bitcoin, валюта, разрабатываемая Центральным банком Китая, контролируется единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями по всему миру.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.