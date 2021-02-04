Пекин раздаст гражданам «цифровых юаней» на $1,5 млн

Столица Китая выделит около $1,5 млн в рамках ограниченного пробного использования цифровой валюты центрального банка.

Как сообщает CNBC, это третье серьезное испытание цифровой валюты, разрабатываемой Народным банком Китая. В последние несколько месяцев аналогичные эксперименты происходили в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

В ходе этого испытания Пекин заявил, что выберет 50 000 граждан из числа заявителей, которые получат 200 юаней, или около $30 каждый, в цифровой валюте. Получатели могут потратить деньги в назначенных автономных местах или на сайте е-коммерции JD.com во время новогодних праздников по лунному календарю. Китайский Новый год в этом году приходится на 12 февраля, праздновать его будут с 12 по 27 февраля.

Воспользоваться цифровой валютой можно будет с 10 по 17 февраля. Тест цифровой валюты открыт только для тех, кто имеет китайский идентификационный номер или вид на жительство из Гонконга, Макао или Тайваня.

В отличие от хорошо известных цифровых валют, таких как Bitcoin, валюта, разрабатываемая Центральным банком Китая, контролируется единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями по всему миру.