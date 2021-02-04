НБУ на прошлой неделе скупил на межбанке $90 млн

Интервенции Национального банка по покупке валюты на межбанковском рынке в течение 1−5 февраля составили $ 90 млн.

Из них $ 70 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching), а $ 20 млн — по лучшей цене продажи иностранной валюты (Matching).

При этом Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты третью неделю подряд.

В последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансирован, поэтому НБУ не выходил с интервенциями.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке валюты на $ 130 млн и продал на $ 20 млн. Таким образом чистая покупка валюты составила $ 110 млн.

Валютные резервы НБУ на 1 февраля составили $ $ 28,821 млрд.

В течение 2020 года НБУ купил на межбанке валюты на $ 4,93 млрд и продал на $ 3,89 млрд. В прошлом году чистая покупка валюты составила $ 1,038 млрд.

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