0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

НБУ на прошлой неделе скупил на межбанке $90 млн

НБУ на прошлой неделе скупил на межбанке $90 млн

Интервенции Национального банка по покупке валюты на межбанковском рынке в течение 1−5 февраля составили $ 90 млн.

Из них $ 70 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching), а $ 20 млн — по лучшей цене продажи иностранной валюты (Matching).

При этом Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты третью неделю подряд.

В последние две недели января межбанковский валютный рынок был сбалансирован, поэтому НБУ не выходил с интервенциями.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке валюты на $ 130 млн и продал на $ 20 млн. Таким образом чистая покупка валюты составила $ 110 млн.

Валютные резервы НБУ на 1 февраля составили $ $ 28,821 млрд.

В течение 2020 года НБУ купил на межбанке валюты на $ 4,93 млрд и продал на $ 3,89 млрд. В прошлом году чистая покупка валюты составила $ 1,038 млрд.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.