Межбанк: Нацбанк помог остановить проседания курса

Пятница на валютном рынке снова прошла позитивно для нацвалюты. За день доллар просел с утренних 27,78/27,795 до 27,72/27,745 гривен к концу сессии. Нацбанк при этом трижды выходил на рынок с интервенциями по покупке доллара и покупал валюту в начале по 27,78 гривен, затем по 27,74 гривны, а потом и по 27,72 гривны. По слухам, на рынке в основном так активно продавались нерезиденты, которые готовятся к предстоящему аукциону по размещению ОВГЗ 9 февраля.
Правда ли это, или просто так удачно совпали сегодня звезды для гривны на межбанке — покажут результаты аукциона. Мы склонны верить версии о нерезидентских продажах валюты, так как часть крупных экспортеров не спешили сегодня продавать всю валютную выручку при таком рынке и перенесли свои заявки на другие дни.
Ход торгов:
С первых минут сессии предложение снова превышало спрос и с утренних 27,78/27,795 гривен за доллар к 11:00 курс просел до 27,77/27,785 гривен, к 12:00 — до 27,755/27,77 гривен и к обеду котировки остановились на отметке 27,76/27,775 уже почти до 15 часов. Причиной постепенной остановки проседания курса был Нацбанк. Он вышел на торги в первый раз после 10 часов и купил первые $ 20 млн по 27,78 гривен, затем во второй раз вышел около 12 часов с покупкой $ 50 млн по 27,74 гривен и потом после 15 часов простоял с котировкой 27,72 гривны уже до самого закрытия активной фазы торгов. Именно это остановило дальнейшее проседание курса. Завершилась сессия уровнем 27,72/27,745 гривен за доллар с явным позитивным настроем для нацвалюты.
Главные события 5 февраля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,74 / 27,75
евро — 33,25 / 33,27
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2024 / 1,2026
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