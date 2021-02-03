В TikTok будет новая полезная функция

В TikTok вводят новую функцию маркировки фейковых информации на видео. Об этом пишет УНН со ссылкой на прессрелиз китайской соцсети.

В TikTok рассказывают, что удаляют дезинформацию сразу после идентификации и сотрудничают с платформами PolitiFact, Lead Stories и SciVerify, которые занимаются факт-чекингом.

Чтобы максимально ограничить распространение потенциально обманчивой информации в соцсети, создатели вводят дополнительную функцию маркировки фейков сразу на видео.

Зритель увидит специальную маркировку на видео, если содержание было проверено.

Создатель видео также будет уведомлен о том, что его видео обозначено как безосновательное содержание.

Если зритель попытается поделиться обозначенным видео, он увидит подсказку, что напоминает ему, что видео обозначено как непроверенное содержание.