В TikTok будет новая полезная функция

В TikTok вводят новую функцию маркировки фейковых информации на видео. Об этом пишет УНН со ссылкой на прессрелиз китайской соцсети.
В TikTok рассказывают, что удаляют дезинформацию сразу после идентификации и сотрудничают с платформами PolitiFact, Lead Stories и SciVerify, которые занимаются факт-чекингом.
Чтобы максимально ограничить распространение потенциально обманчивой информации в соцсети, создатели вводят дополнительную функцию маркировки фейков сразу на видео.
Зритель увидит специальную маркировку на видео, если содержание было проверено.
Создатель видео также будет уведомлен о том, что его видео обозначено как безосновательное содержание.
Если зритель попытается поделиться обозначенным видео, он увидит подсказку, что напоминает ему, что видео обозначено как непроверенное содержание.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажнымиВчера, 10:45 - 659 13
Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервисВчера, 10:37 - 26276 12
Цены на газ для населения вырастут на 20% – прогноз правительстваВчера, 14:03 - 1573 10
Сколько стоят самые маленькие квартиры в ЖК Киева (инфографика)Вчера, 09:00 - 4826 8
В Кабмине рассказали о переговорах по второму траншу МВФВчера, 13:39 - 395 4
Где следить за своей кредитной историей: бесплатный сервисВчера, 10:37 - 26276 12
Сколько стоят самые маленькие квартиры в ЖК Киева (инфографика)Вчера, 09:00 - 4826 8
Как подтвердить стаж для назначения пенсииВчера, 16:10 - 4453
Названы самые популярные банки у украинских фрилансеров (инфографика)Вчера, 08:01 - 4298 1
ФГВФЛ возобновил контроль над одним из крупнейших зомби-банковВчера, 08:12 - 2085
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбитуПозавчера, 10:55 - 128
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 360
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 920
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 920
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1699