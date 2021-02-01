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Нацбанк не разрешил Тигипко купить Проминвестбанк

Нацбанк не разрешил Тигипко купить Проминвестбанк

Национальный банк Украины не согласовал покупку более 99% акций АО «Проминвестбанк» Сергеем Тигипко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко», – говорится в сообщении.

Такое решение 5 февраля 2021 года принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка.

Напомним, Стокгольмский арбитраж запретил Министерству юстиции Украины принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка до решения арбитражем вопроса, нарушает ли указанная реализация акций нормы международного права.

Однако Верховный суд Украины согласился с выводом Киевского апелляционного суда, что исполнение упомянутого арбитражного решения о принятии обеспечительных мер привело бы к остановке выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая 2018 года. Этим решением был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании с России 159 млн долл. в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после аннексии РФ.

В марте 2020 года 99,77% Проминвестбанка продали за 268,7 млн грн на бирже ПФТС. Победителем аукциона стала компания «Фортифай», которую позже решил купить бизнесмен и банкир Сергей Тигипко.

По материалам УКРИНФОРМ
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