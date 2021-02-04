Обновлённый интерфейс Android TV теперь больше похож на Google TV

Компания Google обновила интерфейс Android TV, чтобы он был больше похож на пользовательский интерфейс Google TV. Последний дебютировал с последней версией Chromecast в сентябре прошлого года.
Отметим, Google TV – это новый интерфейс для умных телевизоров и стриминговых устройств Chromecast. Он по-прежнему основан на Android TV, хотя у него совершенно другой внешний вид. Google TV доступен в новейших телевизорах Sony и TCL и, как ожидается, станет предпочтительным пользовательским интерфейсом для новых моделей телевизоров в будущем.
В очередном обновлении Android TV старый список приложений с вертикальной прокруткой был заменён более удобными вкладками в виде карточек. В верхней части главного экрана расположены ярлыки Home, Discover и Apps. При этом Google TV всё ещё выглядит несколько иначе: вкладка For Your является главным экраном по умолчанию, также доступны отдельные списки категорий для Live TV, Movies, Shows, Apps и Library.
Обновление Android TV уже начало разворачиваться на совместимых телевизорах в США, Канаде, Германии, Франции и Австралии. Прочие регионы получат обновление на протяжении нескольких недель.
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