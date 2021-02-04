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Обновлённый интерфейс Android TV теперь больше похож на Google TV

Обновлённый интерфейс Android TV теперь больше похож на Google TV

Компания Google обновила интерфейс Android TV, чтобы он был больше похож на пользовательский интерфейс Google TV. Последний дебютировал с последней версией Chromecast в сентябре прошлого года.

Отметим, Google TV – это новый интерфейс для умных телевизоров и стриминговых устройств Chromecast. Он по-прежнему основан на Android TV, хотя у него совершенно другой внешний вид. Google TV доступен в новейших телевизорах Sony и TCL и, как ожидается, станет предпочтительным пользовательским интерфейсом для новых моделей телевизоров в будущем.

В очередном обновлении Android TV старый список приложений с вертикальной прокруткой был заменён более удобными вкладками в виде карточек. В верхней части главного экрана расположены ярлыки Home, Discover и Apps. При этом Google TV всё ещё выглядит несколько иначе: вкладка For Your является главным экраном по умолчанию, также доступны отдельные списки категорий для Live TV, Movies, Shows, Apps и Library.

Обновление Android TV уже начало разворачиваться на совместимых телевизорах в США, Канаде, Германии, Франции и Австралии. Прочие регионы получат обновление на протяжении нескольких недель.

По материалам ITC.ua
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