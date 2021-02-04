В январе Госгеонедра получила 73 миллиона от продажи спецразрешений на добычу

По результатам января 2021 года Госгеонедра привлекла 73 млн грн инвестиций в добычу, проведя аукционы по продаже 11 специальных разрешений.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В результате открытой конкурентной борьбы цена лотов возрастала в десятки раз, а некоторые лоты показали рекордный скачок стоимости: в 270 раз (участок Нимщин, песчано-гравийное сырье) и в 142 раза (Тишивницкий участок, песчано-гравийная смесь)», — говорится в сообщении.
По словам главы Госгеонедр Романа Опимаха, Служба планирует привлечь в госбюджет по крайней мере 750 млн грн с продажи специальных разрешений.
«Следующий аукцион состоится 11 февраля: инвесторам предлагают 15 участков с янтарем, торфом, песчаниками, подземными питьевыми водами. Также Служба анонсировала электронные торги 25 февраля и 12 марта», — добавили в Службе.
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